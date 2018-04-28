"Сухих вам рукавов": пожарный, тушивший "Зимнюю вишню", написал письмо

Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в "Зимней вишне", написал из СИЗО письмо. В нем он поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на то, что его оправдают.

В письме он написал, что никогда не думал, что окажется в таком положении. Пожарный рассказал, что к нему хорошо отнеслось руководство СИЗО и соседи. Первое время в камере ему было очень тяжело, он не мог спать. После этого он начал работать с психологами, и стало легче.

"Как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально. Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное", — написал Генин.

Как сообщает ТАСС, своих коллег по работе он попросил не сдаваться, тушить пожары и быть острожными: "Берегите себя, мы нужны стране, если не мы, то кто будет спасать людей и тушить пожары?.. В общем, сухих вам рукавов". Сергей надеется на скорое возвращение домой и скучает по работе: "Иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены. Надеюсь на скорую встречу со всеми". "Меня оправдают и отпустят!" — уверен он.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, из них 41 ребенок.

Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время", в результате чего погибли 37 человек.

Генин себя виновным не считает. Пожарный уверен, что он и его группа сделали все для спасения людей. За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков.