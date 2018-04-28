Школьники Сахалина готовятся к акции "Бессмертный полк"

Тысячи россиян выйдут 9 мая на акцию "Бессмертный полк". Учащиеся одного из лицеев Южно-Сахалинска готовятся к шествию вместе с педагогами.

Сахалинские школьники готовятся к участию в акции "Бессмертный полк". Традиционно она состоится 9 мая. Ученики вместе с педагогами мастерят памятные таблички и вспоминают героев своих семей.

С фотографии Мише улыбается его прадедушка — Николай Егорович Большаков. Артиллерист 864 полка Забайкальского фронта. В этом году его портрет на памятной табличке пополнит ряды "Бессмертного полка".

"Мой прадед участвовал в войне за Сахалин. Он прошел до нынешнего Пекина и обратно. Я очень горжусь и люблю своего прадеда", — говорит ученик Михаил Большаков.

В акции "Бессмертный полк" ученики первого лицея участвуют третий год. Ребята всегда сами мастерят памятные таблички на уроках технологии. Выбирают лучшие фотографии прадедушек и прабабушек.

"Дети сами очень в этом заинтересованы. Мы стараемся с патриотической стороны их воспитывать. Они сами проявляют инициативу", — сказал учитель технологии лицея №1 Евгений Бабенков.

В первом лицее Южно-Сахалинска уже насчитали больше 50 участников. Педагоги отмечают, что с каждым годом желающих присоединиться к акции "Бессмертный полк" все больше. Некоторые ребята вызываются нести портреты, которые оставили выпускники лицея. Таких фотографий много, но они никогда не пылятся в архивах.

"К сожалению, не все истории людей у нас сохранились. Есть фамилия, имя, отчество, и кем он был в годы войны: фотографом, фотокорреспондентом, или даже есть у нас, кто был дирижером военного оркестра, во время войны", — сказала заместитель директора по воспитательной работе лицея Ольга Им.

В конкурсе патриотических песен ученики Алексея Прохорова заняли бы первое место. Каждый год ко Дню Победы они вместе разучивают новые композиции. Сейчас готовятся к музыкальному фестивалю. В лицее его ежегодно проводят перед 9 мая.

"Мы поем и "Катюшу", и "Смуглянку", поём все песни, которым, как я говорю ребятам, уже по 70-80 лет. Эти песни звучат, и будут звучать еще многие-многие годы после нас и даже после них", — отметил Прохоров.

В этом году в Бессмертном полку пойдут тысячи сахалинцев и курильчан. Ветераны, а еще дети, внуки и правнуки тех, кто воевал за мирную жизнь. Акция состоится 9 мая. Островитяне пройдут колоннами по центральным улицам и площадям городов в память о героях своих семей.