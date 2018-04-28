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28 апреля 201808:59

Илья Ковальчук: в НХЛ у меня есть несколько предложений

Форвард хоккейной сборной России олимпийский чемпион Илья Ковальчук собирается вести переговоры с клубами заокеанской Национальной хоккейной лиги только после приезда в Северную Америку. Он сообщил журналистам, что еще не договаривался ни с одним из клубов, хотя у него есть несколько предложений.

"Это пресса решила, что я перехожу в "Нью-Йорк Рейнджерс", — цитирует хоккеиста РИА Новости. –Но никаких официальных переговоров не было, я еще не с кем не разговаривал. Я только 10 дней, грубо говоря, как свободным агентом стал".

"Вот прилечу в ближайшее воскресенье в Америку и буду разговаривать. Какие-то есть предложения и есть заинтересованность. Это самое главное, что еще кому-то нужен", – сказал Ковальчук.

Как уже сообщали Вести.Ru, в этом году Илье исполнилось 35 лет, и по правилам НХЛ он стал неограниченно свободным агентом, который может заключить контракт с любой командой Лиги. Напомним, что за океаном он играл за клубы "Атланта Трэшерз" (ныне – "Виннипег Джетс") и "Нью-Джерси Дэвилз".

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