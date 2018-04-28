В Удмуртии перевернулся автомобиль: погибли 4 человека

В удмуртском городе Сарапул четыре человека погибли в результате ДТП.

Авария произошла рано утром в субботу на улице Гончарова. 25-летний водитель автомобиля Audi A6, не справившись на большой скорости с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и три пассажира погибли на месте. Еще два пассажира были доставлены в больницу.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии, обстоятельства происшествия устанавливаются.