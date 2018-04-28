ВЦИОМ: День труда стал для россиян обычным выходным

Все чаще россияне воспринимают День труда как обычный выходной, предпочитая провести время с семьей или на дачном участке, передает РИА Новости.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 1994 году 65% респондентов сообщали, что собираются отмечать 1 мая, а к 2010 году эта доля снизилась совсем немного (до 62%), то в 2018 году о намерении отмечать Праздник весны и труда говорят 56% респондентов.

Большинство россиян проведут предстоящие длинные выходные с семьей (27%) и займутся садом и огородом (21%).

При этом в 2005 году, Первомай планировали отмечать в компании, идти в гости или принимать их у себя — тогда так ответили 40% респондентов против 7% в 2018 году.

13% опрошенных в этом году в День труда будут работать; в 2005 году таких нашлось только 4%. Однако за десять лет несколько возросло число россиян, которые собираются принять участие в первомайских демонстрациях — с 3% в 2008 году до 9% в этом году.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-26 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. С 1994 по 2015 год проводились квартирные опросы.