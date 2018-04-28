Диего Марадона ушел в отставку с поста наставника "Аль-Фуджайры"

Аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера "Аль-Фуджайра", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. Сообщается, что основной причиной увольнения является невыполнение поставленной перед специалистом задачи – выхода клуба в первый дивизион.

Накануне принятого аргентинским наставником решения "Аль-Фуджайра сыграла ничью с "Корфакканом" (1:1) после чего перестала претендовать на первые две строчки чемпионата, которые дают возможность повышения в классе, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Марадона работал в клубе из Эмиратов с мая 2017 года.