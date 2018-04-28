Смертник подорвал автомобиль возле военной базы в Афганистане: 5 погибших

В результате теракта на юге Афганистана погибли пять человек и десять получили ранения.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в уезде Надали в провинции Хелманд. Смертник взорвал заминированный автомобиль вблизи базы правительственных войск. Среди погибших – четверо мирных жителей.