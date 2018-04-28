Переговоры Трампа и Меркель: кто пойдет на уступки

Отношения с Россией, урегулирование кризиса на Корейском полуострове, соглашение по иранской ядерной программе — все это обсудили в Вашингтоне Ангела Меркель и Дональд Трамп. Переговоры лидеров Германии и США длились чуть больше часа. Самыми острыми темами стали торговля и финансирование НАТО.

В Белый Дом Ангелу Меркель привез "Кадиллак", а не "Мерседес". На фоне разговоров о торговой войне, где битва с немецким автопромом для Дональда Трампа ее передовая, это, наверное, можно рассматривать как уступку федерального канцлера. Впрочем, явно мало что значащую.

То, что Меркель не Макарон и настроена на Трампа по-деловому — понятно сразу. Никаких вторжений в личное пространство. Стремительный поцелуй, на который президент США все же отваживается, наверное, единственное неформальное, что есть в этом рабочем визите. Без признаний в любви, ужинов от Меланьи Трамп и красных ковровых дорожек. Полчаса отвели на переговоры, полтора на рабочий обед. Обсуждали Сирию, американские санкции и против России и теперь выходит, что уже и против Европы. С 1 мая Трамп хочет повысить пошлины на алюминий и сталь и пока, похоже, не передумал.

Что касается антироссийских ограничений, то экономика Германии четвертый год чувствует их на себе. Двигаясь в фарватере, проложенном Вашингтоном, капитаны немецкого бизнеса то и дело натыкаются на мины. И Меркель уже во время пресс-конференции нашла возможность подать сигнал SOS.

"Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами", — сказала Меркель.

Выходом из клинча, в который Запад вошел с Ираном, была ядерная сделка. Собираясь в Вашингтон, немецкий канцлер не скрывала, что едет ее спасать.. Аннулировать соглашение, как хочется того Трампу, значит сбить вообще всю систему координат, на которых пока еще держится мировая дипломатия. Но и тут результат у Меркель примерно как у Макрона. В том смысле, что результат нет.

"На сегодняшней встрече я и канцлер (ФРГ Ангела Меркель) обсудили Иран. Иранский режим разжигает насилие, проливает кровь по всему региону Ближнего Востока. Мы должны гарантировать, чтобы этот смертоносный режим даже близко не подобрался к ядерному оружию, чтобы Иран прекратил распространение своих опасных ракет и поддержку терроризма", — заявил Трамп.

"Договора недостаточно, чтобы увидеть, что амбиции Ирана ограничены, и что они сдержаны. Важнее всего удостовериться, что геополитическое влияние Ирана в Сирии и Ливане будет ограничено", — отметила канцлер Германии.

О судьбе иранской сделки, говорили накануне и в Брюсселе. Туда, в штаб-квартиру НАТО, едва приняв присягу, полетел новый американский госсекретарь Майк Помпео.

"Решение пока не принято и я думаю, мы проведем немало переговоров о том, что Президент уже дал понять. Если не будет значительных исправлений, если недостатки и недочеты этой сделки не будут исправлены, маловероятно, что Трамп останется в этом соглашении дольше мая", — сказал Помпео.

Если не останется, то трещина в отношениях с союзниками по НАТО может стать еще шире. С Турцией она вообще уже напоминает глубокий ров. Там же в Брюсселе протокольная служба Помпео фактически заставила турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу у дверей, за которыми был госсекретарь. При том, что Анкара явно ценит свое время и свой суверенитет. И в этом находит понимание Москвы.

- Вы собираетесь приобрести ракетные комплексы С-400?

- Вдобавок к тем, которые мы уже приобрели?

- Вы уже заплатили за несколько комплексов, когда их поставят?

- Россия старается ускорить процесс, — ответил Чавушоглу на вопрос корреспондента.

То, что комплексы оплачены и сделка в силе, Чавушоглу сказал Помпео в лицо. Вашингтон беспокоится, но отговорить Анкару у нового госсекретаря не получается.

Зато как поставленный ими сообща мировой рекорд и Помпео и Трамп преподносят переговоры с КНДР: на встрече с американскими олимпийцами президент США рассказал, что встретится с Ким Чен Ыном может уже в ближайшие несколько недель, не уточнив, правда, где.