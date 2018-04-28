Лоран Блан может возглавить "Челси"

Французский специалист Лоран Блан стал одним из кандидатов на пост главного тренера лондонского "Челси". Сообщается, что руководство "синих" внесло француза в предварительный список потенциальных кандидатов на работу в клубе. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Ранее Вести.Ru уже сообщали об интересе со стороны боссов лондонцев к испанскому специалисту Луису Энрике, у которого также существует вариант работы с еще одним лондонским клубом – "Арсеналом". Кроме того, среди потенциальных кандидатов также рассматривается итальянский специалист Маурицио Сарри.

Отметим, что Лоран Блан за время своей профессиональной карьеры тренера успел поработать с "Бордо", сборной Франции, а столичный "ПСЖ" и вовсе привел к трем чемпионским титулам. Именно клуб из Парижа является его последним местом работы. Он покинул свой пост в 2016 году.