МИД: НАТО действует в отношении России по схемам холодной войны

Североатлантический альянс действует в отношении России по схемам холодной войны. Так заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга, который охарактеризовал состояние отношений между Россией и НАТО как "не холодную войну" и "не партнерство".

Грушко напомнил, что НАТО пытается проецировать силу в направлении России, продвигает военную инфраструктуру и размещает дополнительные контингенты вблизи наших границ. Все это серьезно ухудшает региональную и европейскую безопасность и создает для России дополнительные риски. Он подчеркнул, что России найдет "ответы на эти риски с тем, чтобы при любом повороте событий наши законные интересы (это прежде всего касается обороноспособности страны) были надежно защищены".

Он напомнил, что наша страна обладает всем необходимым военно-техническим потенциалом для того, чтобы "показать странам НАТО, что то, что они предпринимают на восточном фланге, — это пустая трата времени и усилий".

"Это не укрепляет безопасность прежде всего тех стран, которые в этом участвуют, а только создает для них дополнительную угрозу", — сказал Грушко в интервью ТАСС.

Он считает, что одна из главных проблем заключается негативном мифотворчестве в отношении Москвы. По его мнению, сейчас на Западе сформировался нарратив, который "не имеет ничего общего ни с реальными устремлениями России, ни с ее целями во внутреннем развитии". А главная опасность заключается в том, что на этой основе выстраивается реальная политика и военное планирование. "Это очень опасная ситуация", — констатировал замминистра.

Дипломат подчеркнул, что необходимо развивать диалог и "развенчивать подобного рода мифотворчество в отношении России".