Qiwi сравнила Роскомнадзор со слоном в посудной лавке

Qiwi, которая управляет одним из крупнейших в РФ платежных сервисов, столкнулась со сложностями в работе из-за блокировки Telegram, говорится в заявлении компании, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

В частности, из-за блокировок IP-адресов Google на сервисе не работала ReCaptcha, обеспечивающая безопасность входа. В итоге многие пользователи столкнулись с трудностями при попытках войти в свои аккаунты.

В компании заявили, что выступают за свободный Рунет и против любого ограничание доступа пользователей в Сети, а поиск баланса между безопасностью и развитием цифровых технологий следует искать в рациональном диалоге между государством и бизнесом.

"Любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса", — подчеркивается в сообщении компании.

Действия Роскомнадзора в Qiwi сравнили со слоном в посудной лавке. "От этих блокировок страдают все, кроме Telegram", — заявили в компании.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России, поскольку компания отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы Роскомнадзора приступили к блокированию. Тогда же ведомство начало блокировку IP-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера, что привело к сбоям в работе сторонних ресурсов.