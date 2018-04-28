Украинского борца Беленюка не пустили на чемпионат Европы в Россию
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил запрет на поездку в российский Каспийск на предстоящий чемпионат Европы. По словам самого спортсмена, об этом ему сообщили за неделю до старта соревнований.
"К своему глубокому сожалению, за неделю до выезда мне запретили ехать в российский Каспийск на чемпионат Европы, – написал Беленюк в своем Instagram. – Не хотелось бы вдаваться в подробности, но отмечу лишь, что мы до последнего боролись за свое право ехать на эти соревнования. Мы приложили максимум своих сил, чтобы поднять украинский флаг на этом форуме".
"Я потратил массу сил, нервов, времени и здоровья для должной подготовки, но все было зря… В будущем политическая конъюнктура поменяется, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя. Признаюсь, что внутри от этого у меня "скребут кошки".
Спасибо огромное @zlatkin_leather за предоставленную крутую сумку с изображением меня с украинским флагом после победы на чемпионате Европы 2016! Очень символично, что она дошла ко мне в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в российском Каспийске и на который, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции! Спасибо Диме за сумку! У меня всё!
Напомним, что ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не смогут принимать участие в спортивных соревнованиях на территории России. Свое решение он аргументировал тем, что это "просто опасно для украинских спортсменов".
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