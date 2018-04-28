"Залеченная" до инвалидности сибирячка с забытыми трубками отсудила у больницы 800 тысяч

В Тюмени пациентка отсудила у областной клинической больницы (ОКБ) №2 более 800 тысяч рублей за лечение, в результате которого она стала инвалидом второй группы.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры Тюмени, в августе 2012 года женщина в экстренном порядке была госпитализирована в ОКБ №2 с диагнозом механическая желтуха, желчекаменная болезнь.

В тот же день ей провели операцию по дроблению камней из протоков, подходящих к желчному пузырю. В связи с отсутствием положительной динамики была проведена повторная операция, дефектом которой явилась перфорация правого печеночного протока.

Перфорация привела к возникновению разлитого желчного перитонита, инфицированию передней брюшной стенки, возникновению свища, что привело к изменению внутрибрюшных органов и нарушению их работы.

Таким образом за время нахождения в больнице ей пришлось перенести несколько операций. Из больницы она была выписана только в конце декабря 2012 года.

Однако уже вскоре, в январе 2013-го, в поликлинике по месту жительства из послеоперационной раны хирург ей удалил дренажную трубку длиной 5 сантиметров, которая была оставлена в ней врачами больницы, проводившими операцию.

Впоследствии, в апреле 2013 года, тюменка поехала в Москву и обратилась в институт хирургии имени Вишневского. Там столичные медики обнаружили в ней еще одну дренажную трубку длиной 21 сантиметр. Она также была оставлена в теле пациентки врачами тюменской ОКБ №2. Московские врачи ее удалили.

Однако после "лечения" в тюменской областной клинической больнице женщина стала инвалидом второй группы, утрата ее трудоспособности составила 80 процентов.

В декабре 2016 года пострадавшая подала в Ленинский районный суд Тюмени иск к больнице о взыскании морального вреда.

Проведенные расследования и экспертизы специалистов подтвердили, что врачами этой больницы были допущены дефекты оказания медицинской помощи, в результате чего пациентке был причинен тяжкий вред здоровью.

Рассмотрев дело, суд взыскал с ОКБ №2 Тюмени в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере более 800 тысяч рублей.