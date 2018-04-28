Евролига. Баскетбольный ЦСКА в полуфинале встретится с "Реалом"

Накануне определились все участники Финала четырех баскетбольной Евролиги, который пройдет в столице Сербии c 18 по 20 мая. Кроме лучшего российского клуба ЦСКА, обыгравшего в четвертьфинале "Химки", в Белград пробились турецкий "Фенербахче", литовский "Жальгирис" и мадридский "Реал".

Стоит отметить, что только два клуба из четырех сильнейших по итогам регулярного чемпионата попали в финальную часть турнира. Греческие "Олимпиакос" и "Панатинаикос" проиграли свои серии, соответственно, "Жальгирису" и "Реалу". Интересно, что состав Финала четырех нынешнего года на три четверти остался прежним, только вместо "Олимпиакоса" в число соискателей титула вошел "Жальгирис".

ЦСКА будет играть в Финале четырех в 14-й раз за последние 15 лет. Армейцы в последний раз выигрывали титул в 2016 году, победив в финале "Фенербахче". Для турецкого клуба, который выиграл Евролигу в прошлом сезоне, это будет третий кряду Финал четырех. "Реал" вышел в четверку сильнейших в шестой раз за последние 8 лет. Для "Жальгириса" турнир в Белграде станет первым после 1999 года, когда клуб из Литвы выиграл титул.

18 мая на площадке белградской "Комбанк Арены" пройдут полуфиналы – ЦСКА – "Реал" (Мадрид) и "Фенербахче" – "Жальгирис". Затем команды ожидает день отдыха, а 20 мая состоится матч за 3-е место и главный финал.