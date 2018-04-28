Человек вылетел из автомобиля после ДТП под Петербургом. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей утром в минувшую пятницу, 27 апреля, неподалеку от поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По утверждению автора ролика, водитель автомобиля Hyundai объехал яму на дороге и контроль над транспортным средством после совершения этого маневра.

Легковушка вылетела на полосу встречного движения, протаранила другую машину и, вращаясь вокруг своей оси, столкнулась с микроавтобусом, из которого велась съемка.

При этом, на записи хорошо видно, что в промежутке между первым и вторым ДТП, из салона Hyundai вылетел человек.

По предварительным данным, в результате ДТП есть двое пострадавших, степень тяжести полученных ими травм не уточняется.