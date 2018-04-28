Ким Чен Ын сказал то, чего так ждали корейцы

Председатель Ким потчевал президента Муна привезенной с собой фирменной холодной пхеньянской лапшой. "Вести в субботу" попросили своего спецкора на Юге, хорошо говорящего на корейском языке, побывать в тех местах, где такой лапшой лакомятся южане. Как самим корейцам на вкус вообще весь этот саммит?

Южнокорейцам понравилось — и президенту, и всему Сеулу. Жители столицы выстроились в очереди в рестораны, где подают нэнмен. Впрочем, найти именно нэнмен по-пхеньянски оказалось не так просто. Это, конечно, ожидаемо. Еще 27 апреля утром Пхеньян был врагом, и блюдо под названием "Лапша по-пхеньянски" в Сеуле вряд ли купили. Но есть аналоги. Людей в разгар дня не так много, в меню несколько видов лапши, главное — разобраться, какую заказать.

Мы решили выяснить, может, мода на северокорейское пошла и дальше? И пришли в парикмахерскую. Но нет, стрижку под Ким Чен Ына там пока никто не просил.

Что точно будет пользоваться спросом, так это туристические поездки на Север. Вот только на чем ехать?

Платформа Имджингак. Около километра до демилитаризованной зоны. Здесь можно ходить по шпалам и сидеть на рельсах. Стрелки не переводят, светофоров нет. Ветка закрыта с конца 50-х.

Локомотив прошел одним из последних по той железной дороге, которая когда-то соединяла Север и Юг. Состав был взорван, сошел с рельсов, на локомотиве — следы от более чем тысячи пуль.

Те времена хорошо помнит Чон Сон Чхун. Он родился в городе Пхаджу, сейчас это буферная зона. Дома он не был 65 лет.

"До войны здесь ходили поезда. Мы ездили друг к другу в гости. Из Сеула в Пхеньян и дальше на Север в Синыйджу. Туда и обратно. Здесь была жизнь", — рассказал Чон Сон Чхун.

Надежда на то, что сообщение между странами восстановят, появилась после первой за 11 лет встречи лидеров Севера и Юга. Есть проект соединения железных дорог двух стран.

Тех, кто ждет открытия КНДР, в Корее действительно много. Чон Су Сик родился на Севере. В день саммита он с супругой приходит к границе.

"Я родился на Севере. Переехал сюда уже после начала войны. И все эти годы мечтал, может, правда, когда-нибудь мы сможем объединиться", — говорит Чон Су Сик.

Совместные поездки и регулярные встречи разделенных семей — еще один пункт в декларации Севера и Юга. Правда, с каждым годом тех, кому действительно есть с кем встречаться, становится все меньше.

Молодое поколение, что такое Север, не знает, — никто там не был. И даже, как выяснилось, до 27 апреля многие никогда не слышали голос Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын сказал то, чего так ждали корейцы. Полуострову пообещали мир, безопасность, денуклеаризацию и даже объединение. Но будут ли крепче эти объятия лидеров, когда придет время выполнить каждый пункт подписанной декларации?