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Ситуация вокруг КНДР
Нобелевка для Трампа: США пытаются приписать единоличную роль в "корейском развороте"
Заявление американского сенатора Линдси Грэма о Нобелевской премии для президента США Дональда Трампа – необоснованная попытка приписать Вашингтону исключительную роль в изменении ситуации на Корейском полуострове, считает глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев.
Ранее Грэм, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, заявил, что если КНДР прекратит свою ядерную программу, Трампу стоит вручить Нобелевскую премию мира.
"Вижу в этом попытку сенатора приписать США исключительную и единоличную роль в "корейском развороте", — сказал Косачев ТАСС.
По его словам, "исключительная" роль США в корейском конфликте – это нагнетание напряженности на полуострове. Российский сенатор убежден, что ядерная программа КНДР появилась в качестве ответа на провокации американцев, потепление же ситуации на Корейском полуострове – плод коллективных усилий шестерки, "где далеко не последнюю роль сыграли последовательные позиции России и Китая".
В свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложение Линдси Грэма раскритиковал, отметив, что инициатива американского сенатора "выдержана в духе параноидальной идеи американской исключительности. Депутат напомнил о риторике Трампа в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына и угрозах, "ставящих мир на грань ядерной войны". По словам Слуцкого, решение о присуждении Трампу премии мира может сильно подорвать репутацию Нобелевского комитета.
27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Переговоры стали первой встречей на высшем уровне между главами двух Корей за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".
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