Мария Шарапова прокатилась на гоночном автомобиле с экс-пилотом "Формулы-1"

Российская теннисистка Мария Шарапова в паре с экс-пилотом "Формулы-1" Марком Уэббером приняла участие в тестовых заездах на новом гоночном автомобиле. Тестирование проходило в немецком Вайсахе.

За рулем спорткара участники тестирования побывали по очереди. Сначала Уэббер вспомнил былые времена и продемонстрировал свою любовь к высоким скоростям, после чего уступил место за рулем Марии. Сама россиянка в этот момент не смогла удержаться, чтобы не пошутить над Уэббером.

"Кто-нибудь раньше видел Марка Уэббера на пассажирском сиденье?", — подколола экс-гонщика Шарапова. "Никогда!", — парировал австралиец, после чего предложил ей не бояться жать на педаль на полную мощность.

Напомним, что Уэббер провел в "Формуле-1" 12 сезонов. Карьеру гонщика "королевских гонок" он завершил в 2013 году.