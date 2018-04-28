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Палестино-израильский конфликт 1 час назад
ХАМАС обещает привести миллион палестинцев к границе с Израилем
Израильская авиация нанесла удары по порту в секторе Газа. По данным издания The Times of Israel, истребители поразили шесть морских объектов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, которое контролирует этот регион. Так израильтяне ответили на массовую попытку прорыва границы со стороны Палестины. Это произошло накануне в пятницу. Ставшие уже традиционными акции протеста в секторе Газа завершились массовыми столкновениями между военными Израиля и местными жителями. С каждым разом беспорядки становятся все более ожесточенными.
Это была уже пятая пятница подряд, когда после полуденной молитвы тысячи палестинцев из сектора Газа выходят к укрепленному пограничному забору. С той стороны снайперы, бойцы элитной бригады "Голани", бронетехника. В воздухе боевые беспилотники, вертолеты "Апач". Камни, коктейли Молотова, взрывпакеты — с одной стороны, с другой — слезоточивый газ, шоковые гранаты, резиновые пули и стрельба на поражение.
Каждая пятница оборачивается новыми жертвами. Служба Красного Полумесяца в Газе сообщает о 43 убитых и шести тысячах раненых за все время беспорядков. Палестинцы называют эту акцию "Великим маршем возвращения". При поддержке ХАМАС он стартовал в пятницу, 30 марта, когда местные арабы отмечали День земли в память о событиях 1976 года, когда израильское правительство изъяло сотни палестинских земельных участков.
"Я здесь буду поджигать автомобильные покрышки возле пограничного забора, которым израильтяне обнесли нас. Я хочу вернуть землю, которую израильтяне изъяли у нас", — говорит жительница Хан-Юниса Джихаб Абу Махсе.
Каждую пятницу от 10 до 30 тысяч палестинцев устремляются к забору безопасности. Жгут баррикады из автомобильных шин, запускают горящих воздушных змеев на территорию Израиля. Иногда группы молодых людей пытаются прорваться к пограничным заграждениям. И в этот раз ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщила о попытках в нескольких местах прорвать забор безопасности: "Сотни палестинцев пытались проникнуть на израильскую территорию. В ответ военнослужащие действовали в соответствии с правилами ведения боя".
В минувшую пятницу вновь сообщалось об убитых. Три жителя Газы были застрелены на месте. Пятьдесят человек с огнестрельными ранениями, в основном в ноги, были доставлены в больницы. Пятидесятилетняя женщина с пулевым ранением головы находится в критическом состоянии. Более восьмисот палестинцев пострадали от слезоточивого газа. Среди раненых женщины, дети, медики, журналисты.
Представитель верховного комиссара ООН по правам человека вновь, уже в пятый раз, осудил непропорциональное применение силы израильскими военными. "Трудно понять, как могут дети, даже если они бросают камни, подвергаться угрозе смерти или серьезных ранений от хорошо вооруженных и защищенных сил безопасности", — указал официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
Генеральный секретарь ООН уже не раз требовал тщательного расследования гибели на границе с Израилем палестинских подростков и журналистов. Власти Египта требуют от ХАМАС отказаться от провокационных митингов на границе. Российский и европейские МИД призывают участников конфликта к сдержанности, но столкновения продолжаются. Пятую пятницу подряд территория у границы Израиля и Газы остается закрытой военной зоной.
И это не конец истории. 15 мая – день, когда палестинцы отмечают Накбу (День катастрофы, а Израиль справляет свое 70-летие – ХАМАС объявил новую манифестацию, в которой намерены принять участие около миллиона человек.
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