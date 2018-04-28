Ивановский школьник настолько вжился в образ Отелло, что ранил себя ножом

В Иванове управление образования горадминистрации проводит служебную проверку после ЧП, которое произошло во время спектакля. Девятиклассник, исполнявший роль Отелло по одноименной пьесе Шекспира, так вошел в роль, что по-настоящему ранил себя ножом.

По информации интернет-издания IvanovoNews, инцидент произошел 23 апреля в Ивановском госуниверситете на спектакле в рамках традиционных "Шекспировских чтений".

Школьнику, как пишет местное издание, пришлось вызывать скорую помощь.

Представитель администрации города Иваново в комментарии РИА Новости подтвердил, что такой инцидент действительно имел место, и сейчас управление образования проводит служебную проверку.

Подробностей ЧП чиновники не раскрывают, ссылаясь на то, что делом занялись следственные органы. В университете отказались комментировать произошедшее.

При этом источник в экстренных службах региона сообщил, что этот спектакль школьники репетировали около трех недель, но никаких инцидентов на репетициях не было.