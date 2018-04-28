"Кто-то слишком много ест": фургон застрял в арке старинного дома в Ярославле

Неудачей и легкими обрушениями фасада завершилась попытка водителя фургона протиснуться в арку старинного дома в центре Ярославля. Забавный инцидент, чем-то напоминающий знаменитый поход Винни-Пуха в гости к Кролику, сняла камера наблюдения.

Непреступной "крепостью" оказался дом №16 на улице Нахимсона, во двор которого и направлялся водитель. Свернув в арку, он принялся медленно пробираться вперед, но в итоге все равно застрял. Попав в ловушку, грузовой автомобиль дернулся было назад, но остался стоять на месте, только порушив штукатурку.

Мужчине каким-то образом удалось выбраться из кабины, после чего он отправился на осмотр здания. Собрав обломки в кучу, он вернулся за руль и все же смог задом выбраться наружу. С места он предпочел уехать как можно быстрее, дабы не участвовать в разбирательствах по поводу ремонта здания.