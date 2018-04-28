Азербайджан выдал Турции сторонника Гюлена

Азербайджан передал функционера организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) Мустафу Джейхана Турции, передает "Интерфакс".

Как пишет турецкая газета Milliyet, в апреле 2017 года Джейхан посетил Азербайджан, где и был арестован.

Суд приговорил Джейхана к одному году заключения по обвинению в незаконном пересечении границы Азербайджана.

Вскоре Турция обратилась к Азербайджану с просьбой об экстрадиции Джейхана на родину. Функционер был объявлен в розыск турецкой стороной по линии Интерпола.

По данным турецких СМИ, Джейхан считался руководителем ячейки FETO в грузинском Батуми.

Как сообщалось, в июле 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В организации путча Анкара обвиняет проживающего в США турецкого богослова Гюлена, однако он свою причастность к мятежу отрицает.