Прокуратура подозревает "Бенфику" в махинациях с результатами

Футбольный клуб "Бенфика" попал под подозрение со стороны властей Португалии из-за демонстрируемых результатов команды. Сообщается, что португальская прокуратура инициировала расследование в отношение лиссабонского клуба из-за подозрений в возможных манипуляциях результатами.

В частности, ими будет изучено 163 матча чемпионата страны с участием "Бенфики" и, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Expresso, после начала расследования португальские органы получили право на чтение переписки всех игроков и руководителей "орлов". В прокуратуре не исключают, что это может поспособствовать продвижению расследования в данном деле.

Напомним, что с сезона 2013/14 "Бенфика" четыре раза подряд становилась чемпионом Португалии. На данный момент клуб в статусе действующего обладателя трофея занимает вторую строчку в национальном первенстве, отставая от лидирующего "Порту" на два очка. Отметим, что "Бенфика" является самым титулованным клубом Португалии – в ее активе 36 титулов чемпиона страны.