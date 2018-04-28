Меркель и Трамп провели невнятные переговоры
Переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом привели к невнятному итогу, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Депутат отметил, что США не желают платить за безопасность Европы, и Трамп об этом четко заявил. Увеличение военных расходов на содержание НАТО, чего требуют США, может стать для Берлина ценой, которую он "заплатит за интересы своего бизнеса, несущего потери из-за американских антироссийских санкций", уверен Железняк.
Он напомнил, что Меркель пока не удалось добиться заверения со стороны Вашингтона о пересмотре решения по введению ввозных пошлин на европейскую продукцию. "А значит Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — приводит слова депутата его пресс-служба.
Железняк заявил, что санкционной политикой США недовольна не только Германия, однако именно она несет наибольшие убытки от нарушенных экономических связей с Россией.
Характер встречи Меркель и Трампа "продемонстрировал охлаждение и напряженность между странами", указал депутат.
"Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен заручившись дружбой с Вашингтоном подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — добавил он.
В свою очередь политолог Александр Асафов заявил RT, что встреча лидеров Германии и США "оформляет сложный процесс договоренностей, но не решает его". По его словам, Меркель находится под давлением внутренних политических и бизнес-элит, и встреча ее с Трампом – поиск компромисса.
"Цель Германии — достичь соглашения и получить разрешение США на участие в проекте "Северный поток – 2", уступив на других направлениях", — считает политолог.
Меркель осознает последствия для Германии и Европы, если она согласится на условия американцев, и у нее "есть свои точки, дальше которых она отступить не может".
Сама же Меркель на пресс-конференции после встречи с Трампом заявила, что Берлин "очень тесно" работает с Вашингтоном, чтобы "обменяться мнениями" по поводу того, какое действие могут оказать антироссийские санкции. Она также добавила, что позиции Германии и США по поводу конфликта с РФ и роли России в Сирии совпадают, передает РИА Новости.
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