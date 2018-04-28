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28 апреля 201812:30

Водитель "шестерки" с отвалившимся колесом попытался скрыться от полиции

Youtube/Полиция Иркутской области

Полиция Иркутской области опубликовала видео погони с регистратора патрульного автомобиля, запечатлевшего преследование нарушителя в городе Усть-Илимске ранним утром в минувшую пятницу, 27 апреля.

 

Внимание инспекторов привлек "ВАЗ", двигавшийся с выключенными фарами. Мужчина, находившийся за рулем "Жигулей", проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.

В ходе погони "шестерка" потеряла одно колесо, однако это ничуть не смутило водителя, который умудрился проехать еще несколько километров, после чего остановился и решил сбежать, но был настигнут стражами порядка.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, находившийся в нетрезвом виде.

"Известно, что он неоднократно привлекался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2010 и 2013 годах. Летом 2016 года по решению суда его лишили права управления транспортными средствами на два года. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — отмечается в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

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