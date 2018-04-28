Благовещенский угонщик устроил дрифт перед экипажем ДПС и сбежал

В Белгороде дрифтер в надежде вызволить своего приятеля устроил "показательный заезд" перед машиной ДПС, вынудив стражей порядка броситься за ним в погоню. Очевидец снял на видео эффектные пируэты.

"В то время как меня оформляют за нештатный глушитель, приятель решил угнать корча и вынудил полицейских бросить протоколы и вместе со мной на борту погнаться за ним", — написал пользователь, разместивший ролик в Instagram.

На кадрах видно, как легковушка срывается с места и начинает "крутить восьмерки" на глазах у инспекторов, после чего водитель бросил машину у автомойки и бросился наутек. Служители закона последовали за ним, вместе с нарушителем, который находился в салоне.

Удалось ли инспекторам нагнать дрифтера-угонщика, остается неизвестным.