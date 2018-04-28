Голландский велогонщик признался в применении запрещенного препарата

Голландский велогонщик Лиуве Вестра признался в том, что во время своей спортивной карьеры частенько прибегал к помощи запрещенного на время соревнований вещества кортизон. По словам самого спортсмена, этим препаратом он хотел повысить свои спортивные показатели. Об этом он сообщил в собственной автобиографии.

"Я делал себе инъекции, чтобы ехать быстрее, получать призы и комплименты, – признается Вестра, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Leeuwarder Courant. – Спустя один год после начала своих выступлений на профессиональном уровне я осознал, что лишь за счет тяжелых тренировок побед не добиться. Для того, чтобы конкурировать с большими парнями, необходимо действовать на грани дозволенного".

"Частенько я получал справки на применении кортизона из-за вымышленных травм. К примеру, о воспалении колена. У меня в самом деле много лет была травма колена, и именно она и позволяла мне пользоваться кортизоном в особо важные периоды".

"На мой взгляд я могу открыто рассказывать об употреблении кортизона, потому что я не чувствую, что делал что-то плохое. Практически все велогонщики моего поколения делали то же самое для улучшения своих кондиций. Если же вы желаете найти виноватых, то лучше смотреть в сторону врачей".

Напомним, что 35-летний Вестра выступал на профессиональном уровне за команды Vacansoleil и Astana Pro Team. Он завершил свою карьеру в 2017 году.

Напомним, что ранее в употреблении допинга признался еще один велогонщик — Карстен Крон, который выступал за российскую команду Tinkoff-Saxo.