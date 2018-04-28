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Роскомнадзор против Telegram 14 минут назад
В ответ на вопрос о Telegram Песков заявил, что он не пресс-секретарь Мариничева
Дмитрий Песков сказал, что он не пресс-секретарь интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, чтобы комментировать его заявления. Ранее Мариничев заявил, что не существует технической возможности заблокировать мессенджер Telegram.
"Что касается заявлений моего коллеги, то в данном случае я никак бы не стал их комментировать, я не являюсь его пресс-секретарем", — сказал Песков.
Как сообщает РИА Новости, вопрос о наличии или отсутствии технических возможностей блокировки он переадресовал в Роскомнадзор. Кроме того, Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде и о важности цифровой экономики.
"Но, в то же время, вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, проституция и так далее. И с этим надо, конечно, бороться", — сказал Песков, добавив, что "нужно искать способы, не угрожая в целом свободе интернета".
Мессенджер Telegram отказался предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, пояснив, что сделать это технически невозможно. После этого в середине апреля Роскомнадзор через суд добился блокировки Telegram в России. Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и помогают террористам, которые активно пользуются Telegram.
Также Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы. Потом появилась информация о том, что из-за блокировки оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил это "технологическими особенностями работы системы". Представители "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников" высказались против любых ограничений доступа в Интернет. 27 апреля российский бизнесмен Александр Вихарев подал в суд на Роскомнадзор. Это первый иск к ведомству.
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