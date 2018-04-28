Кремль посоветовал американцам ознакомиться с докладом Конгресса США

В Кремле надеются, что в США ознакомятся с докладом о "вмешательстве" России, изумятся и зададутся вопросом, откуда пошла истерика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конгресс США накануне распространил рассекреченный доклад по предполагаемому "российскому вмешательству" в выборы, в котором говорится, что комитет палаты представителей по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией, передает РИА Новости.

Американский президент Трамп заявил, что после публикации рассекреченного доклада должен прийти конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией.

Он напомнил, что проводит в отношении России "самый жесткий курс", но выступает за то, чтобы две страны "поладили".

"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, так как иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали. Потому что если найдутся любознательные такие следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась", — сказал журналистам Песков.

Как известно, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, Песков называл их "абсолютно голословными".