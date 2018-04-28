Тема:
Футбол-2018 1 час назад
Реанимация на колесах: Москва закупила новые машины для скорой помощи
Реанимационные палаты на колесах: столичные власти закупили для этого самые современные машины. Это стало настоящим подарком к юбилею службы скорой помощи: ей исполняется 120 лет. Именно 28 апреля 1898 года на вызовы отправилась первая бригада. Как работает скорая помощь сегодня?
— Не касаемся пациента, отходим!
Это ситуация, когда дорога каждая секунда: остановка сердца. И хотя опытная бригада реаниматологов знает алгоритм помощи досконально, каждый следующий шаг обязательно проговаривают вслух.
В учебном центре станции неотложной помощи несколько месяцев идут интенсивные тренинги для врачей: 400 специалистов готовят к работе на чемпионате мира по футболу. Помимо российских стандартов они должны знать еще и медицинский регламент ФИФА.
Как оказать помощь спортсмену, утихомирить разъяренного болельщика? Как прийти в себя после общения с агрессивным пациентом? Для этого на станции организовали кабинет психологической разгрузки и музей. Именно здесь можно узнать, что даже сто лет назад эту профессию выбирали самые отчаянные врачи, которых не пугают рискованные ситуации.
"При исполнении служебных обязанностей по ночной неотложной помощи доктор Богданович попала в магазин Мосторга во время его ограбления. Врачу угрожали револьвером. Сопровождающий ее гражданин получил огнестрельное ранение бедра", — читает пресс-секретарь Станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова Дмитрий Маслак.
Сегодня каждая бригада получает информационную поддержку из единого оперативного центра. Именно сюда обращаются москвичи с просьбой о помощи — шесть миллионов звонков в год.
— Do you feel weakness, dizziness maybe?
Специально для чемпионата мира здесь создают отдельный диспетчерский пульт, куда перенаправят звонки иностранцев.
"Учитывая то, что гостей будет много и они будут не только англоговорящие, мы предусматриваем еще с 1 июня круглосуточное дежурство переводчиков в оперативном отделе, которые могут переводить и с испанского, и с английского, и с немецкого", — говорит главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения г. Москвы Николай Плавунов.
В парк станции поступили 53 новых автомобиля. Это настоящая реанимационная палата, в которой можно оказать самую сложную помощь по пути в больницу. Не просто дефибриллятор, а целая система мониторинга сердечного ритма и всех жизненно важных показателей. Современный аппарат вентиляции легких, машина для наркоза и система "Автопульс" — новинка, которая спасет тысячи жизней. Обеспечивает искусственное кровообращение, если сердце остановилось.
"Если у больного, например, инфаркт миокарда, то пока мы ему не откроем сосуд, тромбирование которого послужило причиной остановки кровообращения, у больного будет немного шансов быть оживленным. Этот аппарат позволяет его доставлять в катетер-операционные, в сосудистые центры", — объясняет врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи Петр Давыдов.
Новые реанимобили будут работать на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу, а затем бригады на этих машинах присоединятся к тем, кто каждый день спасает москвичей.
Ранее по теме
-
Станислав Черчесов: у Джикии минимальные шансы сыграть на чемпионате мира4 часа назад
-
Виталий Мутко: продано уже 2,5 млн билетов на игры чемпионата мира22 часа назад
-
Чемпионат мира по футболу: "Самара-Арена" готова к тестовым матчам1 сутки назад
-
Защитник сборной Германии Боатенг рискует пропустить чемпионат мира2 суток назад
-
Фанаты выберут девиз для футбольной сборной России2 суток назад
-
Футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит чемпионат мира-20182 суток назад
Сейчас
Блокировка Telegram: зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору
Картина дня
-
Две Кореи пошли на сближение
- В Баку горит Trump Tower
- У американского F-35 оказалось "русское сердце"
- Зрители покинули опасный кинотеатр во время сеанса
- Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 миллионов
Самое читаемое
-
Оценка пять и орден мужества: курсант посадил самолет без шасси и двигателя
- Откровения "снайперов Майдана" раскрыли шокирующие детали одесской трагедии
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой
- Как в "Войне миров": в Британии с неба рухнул странный предмет. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
ФСБ пресекла теракт в Москве
- В аэропортах Москвы ввели новые правила
- Знаменитому детскому доктору Леониду Рошалю - 85
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Дэвид Л. Роджерс расскажет про цифровой маркетинг
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- В Москве открывается летняя круизная навигация
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- За выезд на "вафельную" разметку начали штрафовать
- Житель Домодедова умер через час после возвращения из больницы
- Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля