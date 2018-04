Реанимация на колесах: Москва закупила новые машины для скорой помощи

Реанимационные палаты на колесах: столичные власти закупили для этого самые современные машины. Это стало настоящим подарком к юбилею службы скорой помощи: ей исполняется 120 лет. Именно 28 апреля 1898 года на вызовы отправилась первая бригада. Как работает скорая помощь сегодня?

— Не касаемся пациента, отходим!

Это ситуация, когда дорога каждая секунда: остановка сердца. И хотя опытная бригада реаниматологов знает алгоритм помощи досконально, каждый следующий шаг обязательно проговаривают вслух.

В учебном центре станции неотложной помощи несколько месяцев идут интенсивные тренинги для врачей: 400 специалистов готовят к работе на чемпионате мира по футболу. Помимо российских стандартов они должны знать еще и медицинский регламент ФИФА.

Как оказать помощь спортсмену, утихомирить разъяренного болельщика? Как прийти в себя после общения с агрессивным пациентом? Для этого на станции организовали кабинет психологической разгрузки и музей. Именно здесь можно узнать, что даже сто лет назад эту профессию выбирали самые отчаянные врачи, которых не пугают рискованные ситуации.

"При исполнении служебных обязанностей по ночной неотложной помощи доктор Богданович попала в магазин Мосторга во время его ограбления. Врачу угрожали револьвером. Сопровождающий ее гражданин получил огнестрельное ранение бедра", — читает пресс-секретарь Станции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова Дмитрий Маслак.

Сегодня каждая бригада получает информационную поддержку из единого оперативного центра. Именно сюда обращаются москвичи с просьбой о помощи — шесть миллионов звонков в год.

— Do you feel weakness, dizziness maybe?

Специально для чемпионата мира здесь создают отдельный диспетчерский пульт, куда перенаправят звонки иностранцев.

"Учитывая то, что гостей будет много и они будут не только англоговорящие, мы предусматриваем еще с 1 июня круглосуточное дежурство переводчиков в оперативном отделе, которые могут переводить и с испанского, и с английского, и с немецкого", — говорит главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения г. Москвы Николай Плавунов.

В парк станции поступили 53 новых автомобиля. Это настоящая реанимационная палата, в которой можно оказать самую сложную помощь по пути в больницу. Не просто дефибриллятор, а целая система мониторинга сердечного ритма и всех жизненно важных показателей. Современный аппарат вентиляции легких, машина для наркоза и система "Автопульс" — новинка, которая спасет тысячи жизней. Обеспечивает искусственное кровообращение, если сердце остановилось.

"Если у больного, например, инфаркт миокарда, то пока мы ему не откроем сосуд, тромбирование которого послужило причиной остановки кровообращения, у больного будет немного шансов быть оживленным. Этот аппарат позволяет его доставлять в катетер-операционные, в сосудистые центры", — объясняет врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи Петр Давыдов.

Новые реанимобили будут работать на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу, а затем бригады на этих машинах присоединятся к тем, кто каждый день спасает москвичей.