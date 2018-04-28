Trump Tower Baku потушили

Пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен.

Как сообщил РИА Новости заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов, в результате пожара один человек отравился дымом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Задымление началось на последнем этаже. Однако постепенно площадь возгорания расширялась, и пламя охватило с 13-20 этажи. Дороги, ведущие к зданию, перекрыты. На месте пожара находится руководство МЧС во главе с министром Кемеладдином Гейдаровым.

Trump Tower – башня высотой 130 метров, одно из пяти высочайших зданий Азербайджана. Его строительство началось в 2008 году. В декабре 2017 года стало известно, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратило лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в частности, в Азербайджане. Строительство здания Trump Tower в форме паруса было завершено, но оно так и не было открыто. Внутри продолжались отделочные работы.