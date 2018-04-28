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Мягкие роботы 1 час назад
Прозрачный роботизированный угорь проследит за жизнью в океане, не навредив ей
Несмотря на то, что мир уже не раз видел роботизированных "рыб", предназначенных для ненавязчивого изучения морской жизни, учёные всё равно чаще используют жёсткие дистанционно управляемые машины с шумными пропеллерами, которые пугают животных. Создатели полностью бесшумного прозрачного и мягкого роботизированного угря надеются изменить ситуацию к лучшему.
Инженеры и морские биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Калифорнийского университета в Беркли вдохновились прозрачными личинками угря – лептоцефалами, и решили взять их образ в качестве примера. Они создали прозрачного робота длиной менее 30 сантиметров.
Как отмечается в пресс-релизе вуза, новый бот может бесшумно плавать в солёной воде, и для этого ему даже не нужен электродвигатель. Вместо этого он использует искусственные мышцы. При этом робот пока соединён с электронной платой, которая остаётся на поверхности.
"Вместо винтов наш робот использует мягкие искусственные мышцы, чтобы двигаться как угорь под водой, не издавая звуков", — отмечает Калеб Кристиансон (Caleb Christianson) из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Специалисты решили использовать солёную воду, в которой плавает робот, для создания силы, проталкивающей его вперёд. Как уже отмечалось выше, у устройства есть специальный блок, который расположен на поверхности. Блок и сам робот соединяется посредством проводов, благодаря которым устройство получает электричество от внешнего блока. Ток небольшой, поэтому, предполагается, что он не повредит морским организмам.
За счёт этой технологии мышцы сокращаются, позволяя роботу совершать волнообразные движения и плыть таким образом вперёд со скоростью 1,9 миллиметра в секунду.
Американские специалисты уже успешно протестировали робота в Океанографическом институте Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего. Они поместили "угря" в резервуар с водой, где уже находились медуза, кораллы и рыба.
В дальнейшем учёные планируют улучшить конфигурацию и повысить безопасность работы робота, а также добавить ему функциональную балластную систему (чтобы он мог погружаться на разную глубину). В будущем его могут также оснастить головой, в которую поместят датчики и камеры.
"Нашим самым большим прорывом стала идея использования окружающей среды для нашей конструкции, — говорит один из авторов проекта профессор Майкл Толли (Michael T. Tolley) из Калифорнийского университета в Сан-Диего. – Нужно проделать ещё много работы для создания эффективного, практичного робота-угря, которым необязательно управлять. Но на данный момент мы доказали, что это в принципе возможно".
Исследователи говорят, что эта разработка является важным шагом на пути к будущему, в котором мягкие роботы будут плавать наравне с рыбами и беспозвоночными, не нарушая тонкий баланс экосистем и не нанося вреда живым существам и флоре океана.
Результаты работы и описание новой разработки представлено в научном издании Science Robotics.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других разработках этой же команды. Они создали эластичного робота, способного пройти сквозь снег и пламя, а также 3D-печатного робота, прыгающего подобно лягушке.
Если же говорить о водной среде, то мы сообщали о мягком роботе-скате. Учёные также надеются с его помощью шпионить за обитателями подводного мира. Кроме того, инженеры представили мягкого робота с "пастью" и "кишечником", благодаря которым он сам сможет добывать себе пропитание.
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