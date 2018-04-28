Серена Уильямс: разговоры о моем лишнем весе – это сексизм

Американская звезда тенниса Серена Уильямс обиделась на слова владельца турнира в Мадриде Иона Цириака, который намекнул, что 90 кг веса для теннисистки – это слишком много. И зрители, якобы, хотят видеть несколько другой эталон женского тенниса. Уильямс-младшая назвала эти высказывания сексизмом.

Цириак дословно сказал: "Серене 36 лет, она весит 90 килограммов. Я бы хотел видеть женский теннис другим". При этом известный теннисный менеджер вспомнил немку Штеффи Граф, которая для него является эталоном игрока.

"Я считаю, что люди имеют право на собственное мнение, — цитирует Серену Уильямс издание New-York Times. – Очевидно, что на мне женский теннис не заканчивается. Но я с ним поговорю, поверьте мне. Я с ним поговорю. Это невежественные слова, это сексистские слова. Может быть, он просто невежественный человек".

Надо сказать, что Цириак вступил в заочную полемику с Сереной не в самый подходящий момент: теннисистка совсем недавно стала матерью, раздобрела и никак не вернется к своему классическому стандарту. Лишний вес, к слову, не дает ей вернуть и свой агрессивный стиль игры.

Однако и сама Серена выглядит в этом споре так, как и всегда: она никогда не признавала замечаний специалистов в свой адрес, а все ее критики сразу же попадают в разряд сексистов или расистов, в зависимости от того, о чем говорят. Можно припомнить шутку капитана сборной России Шамиля Тарпищева про "братьев Уильямс", из-за которой Серена и ее сестра Винус жутко обиделись на чиновника и тут же записали его в расисты.