Медведев позвал Обаму посмотреть на "клочья" российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, как бывший президент США Барак Обама обещал порвать экономику России в клочья, отметив, что Обаме стоило бы приехать и посмотреть на то, как она работает, передает телеканал "Россия 24".

Во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" ведущий Сергей Брилев напомнил, что Обама, говоря о положении дел в России в 2014 году, использовал данные 15-летней давности. "При возможной встрече с бывшим американским лидером вы могли бы указать ему на эту ошибку", — обратился он к премьеру. "Да, это было, — согласился Медведев. — Но он как-то к нам не особенно ездит. Он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья".

Во время заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, Медведев заявил, что власти России будут максимально аккуратны, допуская инвесторов из-за рубежа в проекты в стратегических отраслях экономики.

"Открывая для иностранных партнеров определенные секторы нашей экономики, мы действовали, и будем действовать предельно аккуратно и взвешенно, как, собственно, действуют наши коллеги в других странах", — сказал премьер-министр РФ.

Речь идет о проектах, касающихся государственных интересов, так или иначе влияют на здоровье и безопасность людей и поэтому требуют постоянного и эффективного контроля. В ходе очередного заседания правкомиссии будут рассмотрены ходатайства инвесторов о сделках со стратегическими активами в нескольких отраслях.

Глава кабмина отметил, что речь идет и о транспортном машиностроении, электроэнергетике и некоторых других сферах деятельности.