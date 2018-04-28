Машина сбила девятилетнего ребенка на переходе в Перми. Видео

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода, произошедшего утром в субботу, 28 апреля, на Комсомольском проспекте в Перми.

Машина, из которой велась съемка, остановилась перед переходом, чтобы пропустить ребенка, собиравшегося пересечь проезжую часть.

Девочка успела сделать несколько шагов, после чего была сбита автомобилем Renault под управлением женщины-водителя.

В результате столкновения девятилетняя пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.

"По факту ДТП возбуждено административное расследование. Установлено, что ранее водитель привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение ", — отметили в полиции.