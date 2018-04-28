Проект специального назначения. Цикл фильмов о войне в Сирии стал лучшим на престижном конкурсе

Телеканал "Т24" получил высшую награду четвертого фестиваля прессы "Медиа-АС – 2018". Цикл фильмов о российских военных, которые помогают сирийцам бороться террористами и восстанавливать мир в стране, признан лучшим в номинации «Проект специального назначения».

Весной 2017 года документалисты "Т24" стали очевидцами событий, происходящих на территории ближневосточного государства. Съемочная группа работала в известных всему миру городах Сирии: Тадмор и его древняя часть Пальмира, Алеппо, Латакия, Тартус. Им удалось снять процесс возвращения первых жителей в только что освобожденный от террористов город Тадмор, а также процесс разминирования российскими инженерными войсками древней Пальмиры. Команда привезла в Россию двести часов эксклюзивных исходных видеоматериалов, которые легли в основу документального цикла, рассказал главный редактор телеканала Олег Терновой.