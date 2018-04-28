Дипломаты занялись задержанием в Египте 9 детей и 8 взрослых из России

Российское посольство в Египте получило обращение о незаконном задержании 17 граждан РФ, 9 из которых дети. Диппредставительство сейчас проверяет эту информацию, пишет агентство ТАСС.

Известно, что задержанные – уроженцы Дагестана. В Египет они приехали учиться. Ни правоохранительные органы, ни уполномоченный по правам человека в Республики Джамал Алиев пока никакой информацией не располагают, сообщают журналисты. Однако они готовы оказать всю необходимую помощь, если она потребуется.