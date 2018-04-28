"Ура!": Путин осчастливил Калягина Годом театра

2019-й станет в России Годом театра – об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с председателем Союза театральных деятелей страны Александром Калягиным, передает телеканал "Россия 24".

Сделать следующий год Годом театра предложил Калягин. Глава государства с этим согласился.

"Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно, мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем. 2019 год объявим в России Годом театра", — сказал Путин. "Ура!", — ответил Калягин и поблагодарил главу государства за этот шаг.

Худрук театра Et Cetera отметил, что Год театра не только позволит заняться насущными проблемами театров в России, но и даст возможность наметить стратегию развития этой сферы на период до 2030 года. Варианты решений он принес с собой на встречу вместе с предложениями по концепции Года театра.

В числе проблем в этой сфере - необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат и технической базы. Калягин также вспомнил о словах Путина о необходимости строительства новых домов культуры и сообщил, что это прекрасное решение, которое позволит россиянам с детства приучаться к театру.