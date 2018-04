Футболист из MLS заработал удаление после реализованного пенальти

Нападающий американского клуба "Ванкувер Уайткэпз" Кристиан Течера схлопотал красную карточку после успешно реализованного им пенальти в матче регулярного чемпионата MLS против "Реал Солт-Лейк".

На 75 минуте поединка главный арбитр указал на точку после нарушения со стороны игрока "Реала". К 11-метровой отметке подошел Течера, поразил ворота после чего в эмоциональном порыве снял с себя футболку, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ