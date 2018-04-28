"Инстаграм" для бабушек распечатывает фото близких и отправляет их по обычной почте

Американский сервис Nanagram (дословно – "Инстаграм" для бабушек") позволяет распечатывать и отправлять фотографии по обычной почте бабушкам и дедушкам, далеким от интернета и соцсетей. Заниматься отправкой фото представители сайта будут самостоятельно.

Nanagram создали Алекс и Энди Кук как подарок дедушке на 94-летие. С возрастом пенсионер стал редко выходить из дома и практически перестал общаться с родственниками по телефону из-за проблем со слухом.

Однажды братья Кук послали бабушке с дедушкой распечатанное фото их пса Расти. Пенсионеры так сильно обрадовались снимку, что братья решили нести людям радость подобным образом в массовом порядке.

Для пользования сервисом необходимо зарегистрироваться на сайте Nanagram. С помощью портала можно делиться фотографиями с родственниками как в Сети, так и вне ее. Снимки печатают в формате 4×6 и отправляют по указанному пользователем адресу.

На сайте можно выбрать, сколько фотографий отправить в одном письме: 10 снимков стоят около восьми долларов (примерно 500 рублей) в месяц, 100 снимков — 34,99 доллара.