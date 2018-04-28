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Геология и науки о Земле 16 минут назад
Нестихийное бедствие: в крупнейшем за сто лет землетрясении в Корее виноват человек
Разрушительное землетрясение, произошедшее 15 ноября 2017 года в Южной Корее в районе города Пхохан, случилось по вине человека. Причиной стала местная геотермальная электростанция. Об этом сообщают сразу две научные статьи, опубликованные в журнале Science независимыми друг от друга исследовательскими группами. Первая работа выполнена командой во главе со Стефаном Вимером (Stefan Wiemer) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, а вторая – коллективом во главе с Вусеоком Сео (Wooseok Seo) из Пусанского национального университета в Южной Корее.
Это землетрясение было самым разрушительным и одним из самых мощных в стране за всю историю сейсмических наблюдений, ведущихся с 1905 года. Магнитуда его достигла 5,5. К счастью, никто не погиб, но около 80 человек пострадали, и многие дома получили повреждения.
Событие оказалось сюрпризом для человечества, ведь Пхонан находится в стороне от крупных сейсмических разломов. Это побудило учёных внимательнее присмотреться к бедствию в поисках его возможных причин. Подозрение пало на местную геотермальную электростанцию (ГТЭС).
Поясним, что подобные предприятия используют естественное подземное тепло для выработки энергии. Роль нагревателя выполняет сеть специально созданных подземных трещин. Небольшие сотрясения грунта в момент такого разрыва пласта – дело обычное. Но никогда ещё речь не шла о настолько мощном землетрясении. Возможно, в этом районе действия человека послужили последней соломинкой, упавшей на надломленную спину равновесия земной коры.
Такое "рукотворное" бедствие невозможно отличить от стихийного на основе одних лишь сейсмограмм. Поэтому исследователи в первую очередь стремились выяснить точное местоположение очага землетрясения.
Команда Вимера анализировала общедоступные данные сейсмического мониторинга и геодезическую информацию со спутников. Исследование показало, что основной удар и 46 последовавших за ним афтершоков, продолжавшихся до 30 ноября 2017 года, произошли на глубинах от трёх до семи километров. Это необычайно малая величина по сравнению с природными событиями, ранее зарегистрированными в этом районе. Но самое главное, что очаги этих сотрясений располагались не далее чем в двух километрах от электростанции.
Нелишне будет вспомнить, что в апреле 2017 года во время одной из подземных манипуляций на ГТЭС тоже произошло землетрясение, в тот раз небольшое. И очаг нового события находился всего в 1,5 километра от этой точки.
К тем же выводам пришла и команда Сео, использовавшая данные сейсмографов, установленных вокруг станции. Как уточняет ресурс Phys.org, к развёртыванию сети приборов учёных побудили многочисленные мелкие землетрясения, наблюдавшиеся в том районе. Всего пять дней спустя после установки сейсмографов произошло землетрясение 15 ноября, и, как полагают учёные, его очаг находился непосредственно под ГТЭС.
Тем не менее, исследователи подчёркивают, что ноябрьское землетрясение произошло через два месяца после последнего воздействия на грунт, оказанного на электростанции. И пока учёные не готовы объяснить, каким мог быть механизм такого отложенного действия.
"Такие сильные землетрясения в связи с глубокими геотермальными проектами ещё не произошли нигде в мире. Однако известно, что другие технические вмешательства, которые привели к изменениям напряжения в земной коре, вызвали аналогичные большие сотрясения. Более глубокое понимание того, что произошло в Пхохане, имеет большое значение для того, чтобы геотермальная энергия в будущем производилась безопасно и устойчиво", – говорит Вимер в пресс-релизе исследования.
На сегодняшний день геотермальная электростанция закрыта. Корейское правительство назначило независимую экспертную комиссию для изучения всех фактов. Вероятно, она будет анализировать все имеющиеся сейсмические, гидрологические и геологические данные и модели. Вердикт комиссии должен окончательно установить, имеем ли мы дело с антропогенным воздействием.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, могут ли животные предсказывать землетрясения, а также рассказывали, как эти стихийные бедствия связаны с лунным циклом.
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