Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста

Правительство стоит на пороге обсуждения на законодательном уровне вопроса о повышении пенсионного возраста. Об этом программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, консультации и обсуждения этой темы идут не один год. Государству, так или иначе, придется принимать решение, но принимать его следует аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не вызвать отрицательные настроения среди людей, подчеркнул премьер.

В настоящее время пенсионный возраст для женщин в России — 55 лет, для мужчин – 60. Он был рассчитан еще в 40-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет.