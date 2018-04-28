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Роскомнадзор против Telegram 31 минута назад
РКН разблокировал три подсети иностранных провайдеров
Три подсети иностранных провайдеров разблокировал Роскомнадзор. Это сделано для того, чтобы не мешать работе добропорядочных ресурсов. При этом ip-адреса мессенджера Telegram остались заблокированными.
Мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен, отмечает "Интерфакс". При этом замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин подчеркнул, что разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.
Кроме того, Роскомнадзор поменял метод блокировки Telegram. Надзорное за интернетом ведомство уходит от веерной блокировки и блокировки подсетей, а сосредоточится на запрете доступа к отдельным ip-адресам хостинг-провайдеров, которые использует для своей работы мессенджер. Смена тактики блокировки произошла после многочисленных жалоб на Роскомнадзор от сторонних сервисов, которые находятся в тех же подсетях, что и блокируемый по решению суда Роскомнадзором Telegram.
Это в основном относилось к подсетям крупнейших IT-компаний — в том числе к Google, Amazom, Microsoft, "Яндекс", соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Подобные методы блокировки угрожают жизнеспособности всего Рунета, заявили представители "Яндекса" и "ВКонтакте". QIWI сравнила Роскомнадзор со слоном в посудной лавке.
На Роскомнадзор был подан первый иск о возмещении убытков, которые нанесены неаккуратной сегментной блокировкой в Сети.
Telegram в России начали блокировать после того, как сервис моментальных сообщений отказался предоставить ФСБ ключи от шифрования сообщений. Управляющая мессенджером компания утверждает, что предоставить ключи технически невозможно. Но у российских спецслужб и суда на этот счет иное мнение.
Эксперты считают, что война Роскомнадзора и меняющего ip-адреса мессенджера будет вечной.
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