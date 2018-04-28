Пожизненно отстраненного тренера Чегина видели на тренировке сборной

Российское антидопинговое агентство и Всероссийская федерация легкой атлетики проводят проверку факта участия в тренировке легкоатлетов сборной страны пожизненно дисквалифицированного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина. Якобы специалиста видели на сборах команды в Киргизии.

"В настоящий момент ВФЛА проводит рабочую проверку по данному факту, — цитирует РИА Новости документ с сайта федерации. – ВФЛА настоятельно просит всех спортсменов, тренеров и представителей региональных федерации обратить внимание на возможные факты запрещенного сотрудничества, предвидеть их и не допускать. Еще раз напоминаем, что такого рода запрещенное сотрудничество может поставить под угрозу выступление российских спортсменов в летнем сезоне 2018 года".

РУСАДА проводит собственное расследование по факту участия Чегина в тренировках ходоков национальной сборной. Поводом стала информация, что 20 апреля в месте проведения учебно-тренировочного сбора в киргизском Караколе присутствовал пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил экс-наставник национальной команды Чегин.

ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года из-за ряда допинг-скандалов и до сих пор не восстановлена в правах. В июле 2018 года пройдет заседание совета IAAF, на котором снова будет обсуждаться вопрос восстановления ВФЛА. Чегин был одним из тех, кого обвиняли в системном применении запрещенных препаратов для своих спортсменов.