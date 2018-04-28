Сразу в лето: майские выходные порадуют теплом

В предстоящие праздничные выходные атмосферная фронтальная зона разделит Европейскую Россию на две части: в Средней полосе и южнее будет очень тепло, в северных регионах температурный режим будет соответствовать климатической норме, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве временами пройдут небольшие дожди, в выходные дни температура днем не выйдет за пределы +15…+19°, к празднику повысится до +24…+26°, местами не исключены грозы.

В Санкт-Петербурге погода будет преимущественно облачной, с дождями, иногда продолжительными, температура днём не выйдет за рамки +13…+16°, временами будет усиливаться ветер.

В Черноземье погода будет по-летнему тёплой, местами пройдут кратковременные дожди. В Воронеже, Белгороде и Орле в выходные +19…22°, к празднику потеплеет до +25…+27°.

На Верхней Волге погода будет умеренно прохладной и дождливой. В Среднем Поволжье к праздничным дням потеплеет, а дожди будут кратковременными и пройдут не везде. В Кирове и в Йошкар-Оле днём +14…+17°, В Пензе и Ульяновске к празднику до +25°, а в Саратове до +27°.

На юге России в антициклоне будет солнечно, тихо и тепло. В Симферополе +26…+29°

В Ростове-на-Дону и Краснодаре +26…+29°, В Ставрополе +23…+26°. В Грозном +24…+27°, в Махачкале до +29°.

В атмосфере над Уралом погодой будут управлять атмосферные фронты, будет дождливо и умеренно тепло. В Екатеринбурге и Челябинске +13…+15°, в Тюмени +11…+13°.

На юге Западной Сибири, в тыловой холодной части циклона, господствовать будет холодный арктический воздух, вторжение которого будет сопровождаться порывистым северным ветром, дождями и понижением температуры. В Новосибирске, Барнауле и Кемерово +10…+13°. В Красноярске до +15°. В Иркутске, в теплом секторе циклона, температура к началу праздников повысится с +10…+13° до +23…+25°.

На юге Дальнего Востока в гребне холодного антициклона будет сухо но прохладно. В Хабаровске +13…+16°, В Южно-Сахалинске +7…+10°. На погоде в Приморье окажет влияние циклон, на юге края пройдут дожди, будет прохладно. Во Владивостоке +11…+14°.