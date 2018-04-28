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28 апреля 201816:23 Станислав Бернвальд

Усы, лапы и хвост не считаются: российское судно не пускают домой из-за трех щенков

В порт Находки не пускают рыболовецкое судно из-за того, что на борту трое щенков. Они появились на корабле во время рейса в Корею: экипаж подобрал в море тонувшую собаку, которая впоследствии обзавелась потомством. Что окажется сильнее: санитарные правила или любовь к животным?

Беременную дворняжку, выбившуюся из сил, моряки рыболовецкого судна вытащили из бушующего океана. На борту корабля собака ощенилась, но умерла через несколько дней, так и не оправившись от перенесенного стресса. Троих белых щенков моряки выходили, на большой земле нашлись и новые хозяева, оставалось только добраться до родного берега.

Под свою опеку на время морского перехода щенков взял моряк Виктор Кучеренок. В одном из корейских портов собакам сделали все необходимые прививки. Но зайти в Находку рыболовецкому судну строго настрого запретили таможенные службы.

"Щенки рождены на борту "Механик Романча" — под российским флагом, то есть они граждане России. Мы должны сделать документы. Документы не дают. Вот у меня все документы и справки, которые можно было сделать в Корее", — показывает матрос Виктор Кучеренок.

Прививки – это хорошо, говорят таможенники, но необходимы ветеринарные паспорта, а усы, лапы и хвост в данном случае таковыми не являются.

По словам начальника таможенного поста морского порта Находка Дмитрия Ковалева, нужен международный паспорт, в котором будут проставлены отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой.

Из сложной ситуации можно было выйти, поместив собак на временный карантин. Но в порту Находки ветеринарная зона, где бы можно было переждать тяжелые времена, попросту отсутствует.

- В настоящее время мы решаем вопрос и с Россельхознадзором, потому что это вопрос не только таможенной службы, здесь и вопросы Россельхознадзора, и с ними мы взаимодействуем по решению этого вопроса.

Через пять дней простоя рыболовецкое судно все же впустили в порт, но ограничения с него до сих пор не сняты. Судоходная компания терпит колоссальные убытки, а моряки сидят без работы.

"Не знаю, куда дальше стучаться. Пароход не отпускают, колхоз Ленина терпит убытки. Куда обращаться, чтобы разрулить ситуацию? Помогите!" — говорит Виктор Кучеренок.

Пока таможенники и специалисты Россельхознадзора видят только один выход: отправить собак обратно в Корею. Но ни моряки, ни зоозащитники оставлять собак в беде не намерены.

"Это очень жестоко по отношению к животным и к людям. Если надо Роспотребнадзору, чтобы мы предоставили карантин, наш фонд защиты животных готов предоставить. Щенки будут под наблюдением и будут проходить карантин положенный по законодательству", — обещает председатель благотворительного фонда "Пес и кот" Елена Чугунова.

Ну а пока Чапа, Бродяга и Шадо остаются на борту рыболовецкого судна. Сколько им там предстоит еще пробыть, пока не ясно. Как говорит Виктор Кучеренок: "Сколько надо, столько и буду ждать, но собак в беде не брошу!"

 

 

 

 

 

 

 

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