Федотов и Москалькова раскритиковали медицинские санкции

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступили против запрета на импорт лекарств из США.

Федотов убежден, что ни лекарства, ни расходные материалы к медицинской технике "не должны становиться объектами внешнеторговых санкций".

"Я призываю всех, чтобы санкционные противостояния между государствами не включали медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения", — сказала в свою очередь Татьяна Москалькова, подчеркнув, что "здоровье человека не может ставиться под удар".

Как напоминает "Интерфакс", в середине апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех фракций инициировали проект закона, позволяющий президенту и правительству использовать запреты и меры ограничительного характера, в том числе по поставкам лекарств из США.

По данным авторов законопроекта, сейчас из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов.