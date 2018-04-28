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28 апреля 201816:37

Трамп о пьянках Джексона: "это нечестно, Тестер"

EPA

Сенатор-демократ Джон Тестер выдвинул обвинения против врача президента США Ронни Джексона. Сделано это было в тот момент, когда Джексон мог занять пост министра по делам ветеранов. Якобы врач Дональда Трампа злоупотреблял спиртным на рабочем месте, пьяным пытался вломиться в комнату коллеги и выписывал рецепты на сильнодействующие препараты.

В результате Ронни Джексон снял свою кандидатуру, сообщает РИА Новости. Но служба безопасности не нашла доказательств выдвинутых против него обвинений.

"Подозрения, которые высказал сенатор Джон Тестер в отношении адмирала/доктора Рона Джексона, оказываются ложными, — написал Дональд Трамп в своем Twitter. -. Секретная служба не может подтвердить (на самом деле они даже отрицают) любые сфабрикованные обвинения со стороны демократов, которые совершенно уничтожили чудесную семью Джексона".

Джон Тестер представляет в сенате Монтану. По мнению Дональда Трампа, сенатор должен уйти с поста.

"Отличные люди Монтаны не будут поддерживать такого рода клевету, когда речь идет об отличном человеке. Адмирал Джексон из тех людей, кого жители Монтаны больше всего уважали бы и кем бы восхищались, а теперь совершенно без причины его репутация запятнана. Это нечестно, Тестер!" — пояснил президент США.

Сенат США задержал слушания по утверждению Джексона на министерский пост. Более того, вслед за Джоном Тестером некоторые сенаторы также озвучили в адрес врача Трампа свои обвинения. Джексон назвал все обвинения в свой адрес сфабрикованными.

Так в копилку добавилась еще одна история о том, как в США работает фабрика по производству фейковых новостей как на экспорт, так и для внутреннего пользования.

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