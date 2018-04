Трамп о пьянках Джексона: "это нечестно, Тестер"

Сенатор-демократ Джон Тестер выдвинул обвинения против врача президента США Ронни Джексона. Сделано это было в тот момент, когда Джексон мог занять пост министра по делам ветеранов. Якобы врач Дональда Трампа злоупотреблял спиртным на рабочем месте, пьяным пытался вломиться в комнату коллеги и выписывал рецепты на сильнодействующие препараты.

В результате Ронни Джексон снял свою кандидатуру, сообщает РИА Новости. Но служба безопасности не нашла доказательств выдвинутых против него обвинений.

"Подозрения, которые высказал сенатор Джон Тестер в отношении адмирала/доктора Рона Джексона, оказываются ложными, — написал Дональд Трамп в своем Twitter. -. Секретная служба не может подтвердить (на самом деле они даже отрицают) любые сфабрикованные обвинения со стороны демократов, которые совершенно уничтожили чудесную семью Джексона".

Allegations made by Senator Jon Tester against Admiral/Doctor Ron Jackson are proving false. The Secret Service is unable to confirm (in fact they deny) any of the phony Democrat charges which have absolutely devastated the wonderful Jackson family. Tester should resign. The.....

Джон Тестер представляет в сенате Монтану. По мнению Дональда Трампа, сенатор должен уйти с поста.

"Отличные люди Монтаны не будут поддерживать такого рода клевету, когда речь идет об отличном человеке. Адмирал Джексон из тех людей, кого жители Монтаны больше всего уважали бы и кем бы восхищались, а теперь совершенно без причины его репутация запятнана. Это нечестно, Тестер!" — пояснил президент США.

....great people of Montana will not stand for this kind of slander when talking of a great human being. Admiral Jackson is the kind of man that those in Montana would most respect and admire, and now, for no reason whatsoever, his reputation has been shattered. Not fair, Tester!