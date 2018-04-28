Сборная Финляндии стала первым финалистом юниорского чемпионата мира

В Челябинске и Магнитогорске продолжается чемпионат мира по хоккею среди юношей. В первом полуфинале турнира сборная Финляндии одержала победу над сверстниками из Швеции со счетом 2:0 и вышла в финал соревнования.

За вторую путевку в финал сборная Чехии в субботу вечером сыграет с командой США. Напомним, что именно американская сборная стала главным препятствием сборной России на пути к полуфиналу домашнего чемпионата. В матче 1/4 финала российские хоккеисты уступили заокеанским сверстникам со счетом 1:5.