Trump Tower долго тушили из-за нехватки воды

Небоскреб Trump Tower в центре Баку тушили более трех часов, в настоящее время пожар потушен, причины, по которым произошло возгорание, устанавливаются, передает РИА Новости.

Пожар длился так долго из-за нехватки воды, сообщил замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев. Он добавил, что в пробки на улицах Баку мешали продвижению тяжелой противопожарной техники. Всего в тушении пожара были задействованы около 100 пожарных и 25 единиц техники.

Башня состоит из 33 наземных этажей, ее высота составляет 130 метров.